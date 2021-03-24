Звезда “Аватара” Салдана снялась в фотосессии украинского фотографа

Голливудская актриса Зои Салдана 22 марта в Instagram опубликовала серию снимков, сделанных проживающей в США украинским фотографом Сашей Самсоновой.

Актриса отметила, что фотосессия была организована для американского журнала о моде Flaunt Magazine. Во время съемки Солдана продемонстрировала несколько модных образов.

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Публикация от Zoe Saldana (@zoesaldana)

Самсонова, комментируя сотрудничество с актрисой на своей странице в Instagram, написала, что для нее было честью поработать из Солдана.

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Публикация от Sasha Samsonova (@sashasamsonova)

Зои Солдана стала известной после выхода картины “Аватар” (2009), в которой сыграла одну из главных ролей.

Украинка Саша Самсонова переехала в Лос-Анджелес в 2014 году. Она сотрудничает с моделями Кейли и Кендалл Дженнер, а также с компаниями Nike и Adidas.

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