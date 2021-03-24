 

В Госпогранслужбе рассказали, кого будут пускать в Украину без ПЦР-теста

24.03.2021, 16:08, Новости дня
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Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире “Громадського радіо” заявил, что некоторым категориям иностранных граждан разрешат въезд в Украину без предоставления результата ПЦР-теста на коронавирус.

По его словам, исключение будет сделано для беженцев, представителей дипломатических организаций и международных миссий.

“[Обязательное наличие ПЦР-теста на коронавирус] не касается иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, людей, нуждающихся в убежище, людей, которые являются представителями дипломатических организаций или международных миссий, аккредитованных в Украине”, – уточнил Демченко.

22 марта Кабинет Министров ввел обязательный тест на COVID-19 для въезда иностранцев в Украину. Теперь иностранцы, чтобы попасть в Украину, кроме обязательного полиса страхования, как это было ранее, должны иметь и отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до пересечения границы. В противном случае им откажут во въезде в страну.

В Украине по состоянию на утро 24 марта выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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