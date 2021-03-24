Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о выплате по 8 тыс. помощи из-за локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Документ опубликован на сайте парламента 24 марта.

Полностью документ называется “проект Закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”.

В тексте законопроекта говорится, что помощь полагается предпринимателям и наемным работникам. Деньги отправляют на основании подачи заявления о выплате помощи. Такое заявление нужно написать не позднее, чем через 30 дней после ввода локдауна в регионе.

Государство собирается частично компенсировать потерянные доходы застрахованным лицам, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

“Законопроектом предусмотрено предоставление помощи застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен “красный” уровень эпидемической опасности, за счет средств государственного бюджета в размере 8 тыс. гривен и за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления”, – отмечается в записке.

Нардеп от “Голоса” Ярослав Железняк в Telegram уточнил, что этот законопроект планируют рассматривать на внеочередном заседании Рады.

Зеленский 19 марта заявлял, что местным властям при вводе локдауна логично подумать о мерах поддержки жителей своего региона. По его убеждению, локдаун не может вводиться по принципу “денег нет, но вы держитесь”. 24 марта премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина сообщил, что правительство намерено выплатить финансовую помощь физлицам-предпринимателям и сотрудникам предприятий, которые пострадают из-за ужесточения карантинных мер в Украине.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой”. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Во время последнего локдауна, который продолжался с 8-го по 25 января (власти называли его “карантин зимних каникул”), некоторым украинцам выплачивали единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Она предназначалась для физлиц-предпринимателей и наемных работников. По данным Шмыгаля, денежную помощь получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников.

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