МВФ планирует выделить $650 млрд на восстановление стран после пандемии

Исполнительные директора Международного валютного фонда 23 марта обсудили распределение $650 млрд для содействия восстановлению после пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

“Удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервных активах, новое распределение специальных прав заимствования принесет пользу нашим странам-членам и поддержит глобальное восстановление после кризиса COVID-19. Это также стало бы мощным сигналом о решимости членов МВФ сделать все возможное, чтобы преодолеть худшую рецессию со времен Великой депрессии”, – отметила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По ее словам, предложение о распределении средств будет представлено исполнительному совету МВФ к лету. Если план МВФ будет одобрен, это позволит странам направить ресурсы на борьбу с пандемией, в том числе для поддержки программ вакцинации и других неотложных мер, подчеркнули в Фонде.

Мировая экономика восстанавливается после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, быстрее, чем ожидалось. Об этом 20 марта заявил заместитель директора МВФ Джеффри Окамото.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

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