 

Депутаты Госдумы не поддержали предложение Виталия Милонова отказаться от услуг проституток

24.03.2021, 16:07, Разное
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На заседании Госдумы была отвергнута поправка в Закон о статусе депутата, запрещающая посещение проституток депутатами всех уровней.

Она получила только один голос «за». Это был голос автора поправки Виталия Милонова.

Милонов предложил лишать депутатских полномочий тех парламентариев, кто посмеет нарушить запрет.

– Они должны быть полностью исключены из наших рядов. Если депутат попался с проститутками — все, сдай мандат, – заявил он с трибуны Госдумы, представляя поправку.

Коллеги по парламенту резко осудили популистскую инициативу Милонова.

– Несвоевременное предложение, глупое. У депутата нагрузка огромная, времени совсем нет на ухаживания всякие, особенно если депутат семейный. И не так дорого эти услуги стоят, чтобы сюда коррупцию всякую приплетать, – сказал журналистам Геннадий Зюганов.

Раскритиковали поправку и женщины-депутаты.

– Милонов хочет, чтобы депутаты бегали, прятались? Или, как в ЛДПР, внутри фракции делали шахер-махер, а деньги в кружку? Лицемерие это простое, – прокомментировала депутат Елена Мизулина.

Все опрошенные журналистами депутаты отмечают, что ни в одном из наказов избирателей, полученных кандидатами в Госдуму перед прошлыми выборами, не было предложений ограничить депутатов в потреблении секс-услуг. Следовательно, депутаты вправе пользоваться проститутками на общих основаниях.

Решение отвергнуть поправку одобрили и в Администрации gрезидента, но более всего голосованием удовлетворены сутенёры гостиницы «Москва», что напротив Думы. В их обороте заказы с Охотного ряда занимают примерно 70 процентов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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