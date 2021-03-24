Вакцина “Спутник V” стала самой узнаваемой в мире

Россия как производитель вакцин вызывает наибольшее доверие у 54% опрошенных. Наша страна опережает США и Великобританию, которые расположились на втором и третьем местах соответственно.

“Спутник V” стала самой узнаваемой вакциной: о российском препарате осведомлены 74% опрошенных. Отечественная разработка находится на втором месте в списке предпочитаемых вакцин и уступает лишь препарату Pfizer/BioNTech.

Результаты опроса говорят о высоком доверии к России как производителю вакцин, отметил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он напомнил, что отечественную разработку одобрили уже более 50 стран.

“Вакцина обладает рядом ключевых преимуществ, включая эффективность на уровне 91,6%, подтвержденную ведущим медицинским журналом The Lancet, а также проверенную платформу аденовирусных векторов человека, простую логистику и доступную цену, что делает «Спутник V» одним из лучших мировых препаратов», – подчеркнул глава РФПИ.

Опрос YouGov

охватил все континенты. В нем приняли участие жители Индии, Бразилии, Аргентины, Сербии, Алжира и других государств с общим населением более двух миллиардов человек.

Ранее РФПИ договорился с тремя фармацевтическими компаниями Индии о производстве “Спутник V”. Соглашения подписаны с Virchow Biotech, Stelis Biopharma и Gland Pharma. Это позволит ежегодно выпускать более 300 миллионов доз вакцины.