 

«Я забыл о себе»: Дава прокомментировал разрыв с Ольгой Бузовой

24.03.2021, 15:48, Разное
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После того, как стало известно о разрыве Давы с Ольгой Бузовой, рэпер воздерживался от комментариев. Только недавно Давид Манукян признался, что в этих отношениях он забыл о себе, а его возлюбленная этого не оценила.
По словам певца, он сосредоточился на личной жизни. Каждый день в 21:00 он был дома, чтобы встретить Ольгу Бузову. Вскоре Дава понял, что его старания были зря. После разрыва отношений рэпер пришел к выводам, что никогда нельзя забывать о себе. Сейчас он направил все свои силы на то, чтобы строить собственную карьеру. Как заявил Давид Манукян, прежде всего человек «должен любить себя».

Также артист признался, что после расставания с ведущей «ДОМа-2» у него улучшилось материальное положение. Дава раньше часто покупал ювелирные украшения, которые очень любит его экс-подруга. По словам рэпера, сэкономленные денежные средства пойдут на покупку еще одного авто класса люкс.



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