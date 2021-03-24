Россияне стали чаще чистить зубы во время пандемии — опрос



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В опросе приняли участие 4,5 тысячи респондентов старше 18 лет из России, стран Европы и Юго-Восточной Азии, сообщили МедПорталу организаторы.

Результаты показали, что россияне стали чистить зубы чаще, чем до пандемии — об этом заявили 11% респондентов. Больше половины участников связали это с активным потреблением кофе и чая, которые негативно сказываются на состоянии эмали. Среди других причин респонденты назвали масочный режим и более осознанное отношение к свежести дыхания. Новые привычки повлияли и на частоту использования зубной пасты: 17% россиян сообщили, что стали применять ее более регулярно.

Пандемия также повысила спрос на ополаскиватели для полости рта: 17% опрошенных стали активнее использовать эти средства, в основном из-за масочного режима. Почти четверть участников сообщили, что начали внимательнее относиться к смене зубной щетки, чтобы предотвратить размножение бактерий на ней. Кроме того, большинство опрошенных (64%) из разных стран планируют посетить стоматолога в ближайшие полгода.

В целом, организаторы опроса отмечают у россиян позитивные изменения гигиенических привычек во время пандемии. Большинство ожидаемо стали чаще мыть руки (69%). Еще 36% опрошенных в РФ сообщили, что начали умываться регулярнее, существенно опережая по этому показателю Великобританию и Францию (15% и 18% соответственно).

Кроме того, россияне стали больше уделять внимания здоровому образу жизни: 21% респондентов отметили, что стали активнее заниматься физическими упражнениями дома, более четверти увеличили потребление фруктов и овощей, а 21% участников сократили сладости в своем рационе.

«В среднем люди в возрасте от 18 до 29 лет внесли больше изменений в свои привычки, чем старшие поколения: 34% европейцев поделились, что начали есть больше фруктов, 30% — овощей и 28% — принимать больше витаминов и минералов», – сообщают в GSK Consumer Healthcare.