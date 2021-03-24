 

Турция заявила США, что вопрос с покупкой С-400 закрыт

24.03.2021, 15:32, Новости дня
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Вопрос о приобретении Турцией российских комплексов ПВО С-400 окончательно закрыт, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы снова напомнили ему, почему Турция купила С-400 в России. Комплексы закуплены, и теперь и вопрос закрыт», – цитирует РИА «Новости» Чавушоглу. 

По словам главы МИД Турции, в ходе переговоров с Блинкеном он напомнил, что Анкара закупила российские С-400 из-за отказа США продать свои ЗРС, передает ТАСС. 

Тем временем в Госдепе отметили, что Блинкен во время переговоров Чавушоглу призвал Турцию отказаться от С-400. 

В среду переговоры глав внешнеполитических ведомств Турции и США прошли на полях встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе.

Ранее член турецкого парламентского комитета по безопасности и обороне Мурат Байбатур заявил, что Турция действует самостоятельно, «не спрашивает разрешения США или других». 

Напомним, США в очередной раз потребовали у Турции отказаться от российских С-400. Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что единственный доступный Анкаре способ решить разногласия с Вашингтоном – это отказаться от российских ЗРК. 

Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Кроме того, Турция выразила готовность приобрести у РФ второй комплект ЗРК С-400 при условии передачи технологий.



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