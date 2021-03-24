Кайя Гербер утверждена на роль в десятом сезоне сериала “Американская история ужасов”

Когда ты красив, молод, богат и знаменит, да еще являешься дочерью знаменитых родителей – преград для творческого развития нет. 19-летняя Кайя Гербер – успешная модель, но этой роли ей стало мало, и она решила развиваться в другой профессии – актерской. Стало известно, что дочь Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера получила роль в десятом сезоне популярного сериала “Американская история ужасов”. Об этом сообщил один из создателей проекта Райан Мерфи на своей Instagram-странице, а Кайя перепостила это в свои “Истории”, написав: “Жду не дождусь этого”.

Известно, что вместе с Кайей и постоянными актерами сериала – Сарой Полсон, Кэти Бейтс, Эваном Питерсом, Билли Лорд и другими, к касту десятого сезона присоединится и Маколей Калкин. Об этом рассказал также Мерфи, опубликовав в Instagram кадр со съемок – на нем Маколей запечатлен в шубе на пляже рядом с Лесли Гроссман.

Маколей Калкин и Лесли Гроссман

Мне всегда нравились работы Маколея Калкина. Я люблю все, что он делал, его игру в “Один дома”, а также старые и более свежие его работы. Кроме того, он давно не снимался. И вот, я понимаю, что у меня есть совершенно безумная большая роль. Я попросил поговорить с ним по телефону, он согласился. И обычно, когда я провожу кастинг, я никогда не позволяю людям читать сценарий. Но тут я рассказал ему о персонаже, сказал, что его герой должен будет заняться безумным эротическим сексом с Кэти Бейтс и сделать много других вещей. Маколей взял паузу и сказал: “Это похоже на роль, для которой я рожден”. В общем, он подписался на все это прямо здесь и сейчас, – рассказывал Мерфи изданию E! News.