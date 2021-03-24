 

СК проверит анатомическую выставку Body Worlds в Москве

24.03.2021, 15:20, Разное
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…на «оскорбление чувств верующих».

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления провести процессуальную проверку инициаторов и организаторов анатомической выставки Body Worlds в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В СК столкнулись с «негативными комментариями» о коммерческой выставке, «которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих», сообщили в ведомстве. Там также добавили, что в сети распространяется петиция с требованием о закрытии экспозиции.

Бастрыкин поручил «досконально изучить все аспекты» и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению выставки Body Worlds на соответствие российскому законодательству, подытожили следователи.

Выставка «Мир тела» (Body Worlds) немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса открылась в Москве на ВДНХ 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы, которые обработали с помощью метода полимерной пластинации, разработанного доктором фон Хагенсом в 1977 году — все жидкости организма заменены на твердеющий пластик, что позволяет телу застывать в любой позе. Для экспозиции используются исключительно донорские тела.

Инициаторы подчеркивают, что выставка позволяет понять сложную структуру организма, объясняет функциональность и взаимодействие отдельных систем и органов «понятным для всех способом». Однако в Российской православной церкви (РПЦ) назвали выставку «эпатажным шоу с шок-контентом» и «унижением человеческого достоинства».

Источник: Новая газета



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