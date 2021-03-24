 

За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерло наибольшее количество людей с начала пандемии

24.03.2021, 15:14, Новости дня
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За минувшие сутки в Киеве от COVID-19 умерло наибольшее с начала пандемии количество людей. Об этом 24 марта на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество больных в нашем городе, к сожалению, продолжает увеличиваться, 1300 инфицированных выявили за прошедшие сутки. Увеличивается и количество летальных случаев от вируса. Умерли 49 человек. Это наибольшее количество смертей за сутки с начала пандемии”, – подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что всего за период пандемии в столице зарегистрировано 3163 летальных случая от коронавируса.

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако сегодня Кличко заявил, что, если ситуация с COVID-19 не стабилизируется, в столице могут принять решение об остановке работы общественного транспорта.

Последние два дня в Украине наблюдаются максимальные с начала пандемии показатели суточной смертности. Всего в стране подтвердили почти 1,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 1,28 млн пациентов, умерло – 30,8 тыс.

Самый высокий уровень заболеваемости за последние сутки зафиксирован в Киеве.

По данным столичного горсовета, опорные больницы для пациентов с COVID-19 в Киеве загружены на 100%.

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает рост госпитализаций пациентов с COVID-19 с распространением нового, “британского” штамма коронавируса. Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, говорил министр. По словам Степанова, он уже выявлен по всей Украине.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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