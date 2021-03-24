Рудьковский: Есть воровской уклад, но считайте, что это устав в армии

Украинский бизнесмен, бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Николай Рудьковский в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону сказал, что многим людям тюрьма пошла бы на пользу, особенно тем, кто не был в армии.

“Мы тюрьму в нормальной жизни, скажем, представляем по-другому. В некоторых вопросах в тюрьме больше порядка и честности, чем вокруг. Я бы даже сказал: для многих из нашей жизни, учитывая, что многие не попадают в армию, избегают любыми путями, тюрьма бы пошла на пользу. Когда ты приходишь, первые три дня вообще человека никто не нагружает, не задает никаких вопросов, все понимают, какой это стресс для человека. То есть три дня тот, кто попал в тюрьму, – он гость. “Пожалуйста, то, пожалуйста, это”. И именно этот подход, чуткое отношение к людям, которые попали в ситуацию, многим там спасает жизнь”, – рассказал он.

В доказательство своих слов он привел пример – историю одного парня, которого посадили за наркотики.

“Ему светил срок от 10 лет, и информация по телефонам приходит ему критическая, с семьей, то-се, “нет, я себе вскрою вены”. И с ним разговаривали, мол, не волнуйся, все будет хорошо, дали, человек почитал и молитвы, и Библию, где-то его задействовали – “поучаствуй в подготовке к Новому году”, что-то еще… А потом на спорт вышли, смотрим, он занимается каждый день, уже подтягивается, делает подъем-переворот, он почувствовал, что его здесь уже уважают, воспринимают, и человек отказался от этой мысли. И так со многими происходит”, – сказал Рудьковский.

При этом в тюрьме есть главный ответственный за происходящее.

“Этот человек, грубо говоря, как сержант в армии: его – последнее слово. Если кто-то где-то повздорил, всех собрали вокруг стола, разобрали, кто не прав, с него спросили, надавали один раз по ушам, другой, и какой бы там резвый ни зашел в хату – 35 человек вокруг и тебе идти некуда. То есть ты начинаешь воспринимать правила. Конечно, есть воровской уклад, но считайте, что это устав в армии. Это на глазах было видно, как люди, особенно молодые, смотришь – через месяц-два-три – вообще другой человек, уважает других, разговаривает уважительно, без мата. Ругательные слова – очень грубое нарушение формы общения”, – заключил экс-министр.

Рудьковский: Семинский мне сказал: “Если ты перепишешь на меня акции, я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал”. Читайте полную версию интервью

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Рудьковского задержали в Москве 28 сентября 2018 года. Он находился в розыске за нападение на российское посольство в Киеве 14 июня 2014 года, во время акции протеста в день крушения украинского военного самолета Ил-76 в Луганске (бизнесмен бросил в здание камень).

В декабре 2019 года суд в Москве приговорил украинца к двум годам колонии. В апреле 2020 года Рудьковский досрочно вышел на свободу и вернулся в Украину.

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.



Дмитрий ГОРДОН

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