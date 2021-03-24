Зеленский не выполнил большинство предвыборных обещаний – КИУ

Большинство предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского, данных им 24 марта 2019 года в интервью телеканалу “1+1”, не были выполнены. Об этом говорится в анализе экспертов Комитета избирателей Украины (КИУ), опубликованном 24 марта на странице организации в Facebook.

В КИУ проанализировали девять предвыборных заявлений Зеленского, из них выполнено два, три в процессе выполнения.

Среди выполненных – в Украине заработал русскоговорящий телеканал “Дом” с вещанием на временно оккупированную РФ территорию Донбасса и Крыма, а также принят Верховной Радой закон об импичменте президента.

В процессе исполнения – принятие эффективного закона об обличителях коррупции, обещания о госвыплатах по кредитах Международному валютному фонду и о приватизации ряда госпредприятий.

По оценкам КИУ, четыре из девяти своих обещаний Зеленский не выполнил, в частности – поднять экономику Украины, принятие законопроекта о так называемой “налоговой амнистии”, присоединение США и Великобритании к Минскому процессу, а также замораживание роста тарифов в Украине.

“По оценке КИУ большинство обещаний Зеленского не были выполнены. Часть предложений фактически не сдвинулись с мертвой точки (к примеру, о присоединении к Минску США и Великобритании). Некоторые обещания были начаты, но не дали ожидаемого эффекта – к примеру, принятие закона об обличителях коррупции. По части инициатив разработаны законопроекты, но они до сих пор не были приняты (по налоговой амнистии). Отдельная категория – фактически проваленные обещания, например, достижение компромисса с МВФ о замораживании роста тарифов”, – подчеркнул глава КИУ Алексей Кошель.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5196552240386490

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, тогдашнего главу государства Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге. Согласно опросу, проведенного с 23 февраля по 1 марта 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС), действующего главу государства готовы поддержать 25,3% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором.

По данным КМИС на 12 марта Зеленскому доверяют 44,5% опрошенных респондентов.

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