Кабмин намерен выплатить предпринимателям в “красных” зонах по 8 тыс. финпомощи

Правительство Украины намерено выплатить финансовую помощь физлицам-предпринимателям (ФЛП) и сотрудникам предприятий, которые пострадают из-за ужесточения карантинных мер в Украине. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“По поручению президента Украины Владимира Зеленского будут внедрены денежные выплаты и поддержка по аналогии с той, которую люди получали зимой. Разработан комплекс мероприятий, которые будут реализованы в сотрудничестве с органами местного самоуправления”, – сказал Шмыгаль.

По его словам, государство готово выплатить соответствующим ФЛП и сотрудникам предприятий, которые пострадают вследствие введения карантинных ограничений в “красных” зонах, по 8 тыс. грн.

“Но, кроме этого, мы будем ждать поддержки местных органов для этих людей. Мы ожидаем, что органы местного самоуправления внедрят дополнительные выплаты для поддержки предпринимателей и их сотрудников. Это будет правильно”, – добавил премьер.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 марта в своем видеообращении заявил, что местным властям при вводе локдауна логично подумать о мерах поддержки жителей своего региона. По его убеждению, локдаун не может вводиться по принципу “денег нет, но вы держитесь”.

22 марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что обсуждал с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям в “красной” зоне.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская оказались в “оранжевой”. Остальные регионы относятся к “желтому” уровню.

Во время последнего локдауна, который продолжался с 8-го по 25 января (его власти называли “карантин зимних каникул”), некоторым украинцам выплачивали единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн. Она предназначалась для физлиц-предпринимателей и наемных работников. По данным Шмыгаля, денежную помощь получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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