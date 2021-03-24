 

“Даже друг признал, что я поднабрала”. Jerry Heil перед отпуском показала, как выглядит ее фигура без ретуши

24.03.2021, 15:14, Новости дня
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Украинская певица Jerry Heil 24 марта в Instagram опубликовала серию снимков без ретуши, сделанных во время фотосессии для украинской редакции журнала Vogue.

На заглавном фото певица в черном платье с разрезом позирует в кадре, сидя на стуле и закинув ногу на ногу. На втором снимке артистка крупным планом показала, как без обработки выглядит ее бедро.

“Сегодня даже друг признал, что я поднабрала. А я затекла”, – прокомментировала снимки артиста.

По словам певицы, на выходных она “хавала тупо целый день”. 

“Пообещала себе, что буду постить пузатые фотки с отдыха, потому что идеальный контент – идеальным людям, а таких не существует. И если я не буду постить хотя бы пузатые фотки, то может не быть никаких”, – резюмировала она, отметив, что написала пост, находясь в аэропорту Борисполь. 

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Публикация от YouTube * JERRY HEIL * (@thejerryheil)

На другом фото бедро певицы выглядит вот так. 

Фото: thejerryheil / Instagram

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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