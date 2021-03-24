«Маленькое счастье»: Мирослава Карпович похвасталась «пополнением»

В микроблоге Instagram в разделе сторис Мирослава Карпович показала, что у нее появилось «пополнение» в семье. Своего нового питомца актриса назвала «маленьким счастье» и призналась, что дала ему кличку Чипуля.

Оказалось, звезда «Папиных дочек» завела котенка, который, вероятнее всего, относится к редкой породе абиссин. Домашнее животное со светлой шерстью и большими ушами. Подписчики Мирославы Карпович начали переживать за нового питомца актрисы, ведь они знают, что у ее возлюбленного Павла Прилучного живут несколько стаффордширских терьеров. Возможно, собаки обитают на улице или пара надеется, что животные смогут подружиться друг с другом.

Недавно в Сети обсуждали новость о том, что Мирослава Карпович стала супругой звезды сериала «Мажор». Поклонники заметили на правой руке артистки кольцо, которое приняли за обручальное. В начале этого месяца актриса отметила 35-летний юбилей. Возлюбленный подготовил для нее трогательный сюрприз, организовав вертолетную прогулку. С высоты полета Мирослава Карпович увидела на снегу признание в любви.

Источник: 7days.ru