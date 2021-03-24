Pfizer объявила о начале испытаний лекарства для раннего лечения COVID-19



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Кандидат под названием PF-07321332 представляет собой ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса в клетках, и в исследованиях in vitro он, как сообщается, продемонстрировал мощную эффективность против SARS-CoV-2. В заявлении фармкомпании говорится, что ингибиторы протеазы эффективны при лечении других вирусов, таких как ВИЧ и гепатита С как самостоятельно, так и в сочетании с другими препаратами.

Эксперты Pfizer считают, что этот класс молекул может обеспечить хорошо переносимое лечение от COVID-19, поскольку у других терапевтических препаратов, имеющих аналогичный механизм действиях, не возникло проблем с безопасностью для пациентов.

В ходе первой фазы клинических испытаний с участием здоровых добровольцев ученые будут оценивать переносимость и безопасность препарата в разных дозировках. Pfizer также ведет испытания ингибитора протеазы для внутривенного применения. Этот вариант препарата предназначен для лечения госпитализированных пациентов.

«Мы разработали PF-07321332 как потенциальную пероральную терапию, которую можно было бы назначить при первых признаках инфекции без госпитализации пациентов. В то же время внутривенное противовирусное средство Pfizer является потенциально новым вариантом лечения для пациентов в стационаре. В сочетании они могут создать парадигму комплексного лечения, которая дополняет вакцинацию в тех случаях, когда развивается заболевание», – сообщил глава подразделения международных исследований Pfizer Микаэль Долстен (Mikael Dolsten).