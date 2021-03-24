Скандалы: Windsor к ногам любимой женщины
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Новой владелицей самого дорогого поместья под Лондоном стала супруга экс-сенатора Глеба Фетисова
Владелицей роскошного поместья Windsor Park Hall в графстве Суррей, неподалёку от резиденции британской королевской семьи, стала Татьяна Фетисова, узнали «Открытые медиа» из документов земельного кадастра. О том, что это владение c домом в 2700 кв. м на участке в 2,8 га за рекордную сумму купил некий российский олигарх, сообщили в январе Daily Mail и другие британские СМИ со ссылкой на местные риелторские агентства. Сделка по покупке поместья за £21,5 млн ($28,9 млн или 2,1 млрд рублей) стала крупнейшей в Суррее за последние пять лет, уточнял журнал об элитной недвижимости Prime Resi. Новый владелец прилетал заключать её на частном самолёте в аэропорт Фарнборо, от которого до поместья всего 20 минут на автомобиле, утверждали журналисты.
Правда, в документе поместье оценено несколько дешевле — в £19,57 млн, обратили внимание «Открытые медиа». Оно, как и при прежнем владельце, находится в залоге у банка UBS.
Фасад нового двухэтажного дома Фетисовой, построенного в неоклассическом стиле, украшают величественные колонны, в особняке есть девять спален, несколько мраморных ванных комнат, бальный зал, домашний кинотеатр, бассейн с тренажёрным залом и сауной и даже боулинг.
Кто такая Татьяна Фетисова, купившая Winsdor Park Hall, установить не удалось. Её адресом в документах кадастра указано само поместье, каких-либо компаний в Великобритании на неё не зарегистрировано.
В России в списке богатейших женщин дамы с таким именем и фамилией нет. Единственная известная «Открытым медиа» Татьяна Фетисова, которая могла располагать значительными средствами для покупки недвижимости — это супруга российского бизнесмена, экс-сенатора от Воронежской области и экс-владельца «Моего банка» Глеба Фетисова.
В 2014 году «Известия» писали, что экс-сенатор на тот момент владел тремя квартирами в центре Москвы, в том числе апартаментами в 450 кв. м на Остоженке и загородным домом общей стоимостью порядка $50 млн, а на его жену Татьяну Фетисову была зарегистрирована ещё одна квартира в 90 кв. м и загородный дом 620 кв. м на участке в 0,5 га в посёлке писателей Переделкино. Издание оценивало минимальную стоимость этого загородного владения в 300 млн рублей.
Представитель Фетисова не ответила на вопросы «Открытых медиа», стала ли супруга бизнесмена Татьяна Фетисова владелицей поместья в Суррее. Один из знакомых Фетисова рассказал ОМ, что «слышал от Глеба про этот особняк».
Возможно, прежний владелец Winsdor Park Hall тоже был связан с Россией. По данным земельного регистра, в декабре 2020 года особняк принадлежал некоему Рейнеру Марио Лемме (Reiner Mario Lemme). Человек с таким именем значился директором лондонской компании WPHM Ltd, в документах указано, что он родился в 1965 году в Германии, но жил в Москве на улице Пудовкина. Его тёзка Марио Лемме был директором офшора, через который в 2006 году государственному Центру им. Хруничева была продана доля американской корпорации Lockheed Martin в совместном российско-американском предприятии ILS. У этой компании — эксклюзивные права на коммерческую эксплуатацию на международном рынке космических ракет-носителей «Протон» и «Ангара».
Чем известен бизнесмен и политик Глеб Фетисов
Глеб Фетисов с 2001 по 2009 год был сенатором от Воронежской области. Он добровольно отказался от мандата, сообщив, что хочет сосредоточиться на бизнесе.
В 2010 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд, а в 2015 году — в $1,2 млрд. Крупнейшим активом бизнесмена была 30% доля в холдинге «Альфа-Эко», которую он в 2004 году обменял на 14,35% долей в холдинге Altimo, объединяющем телекоммуникационные активы «Альфа- Групп». С 2004 года Фетисову принадлежал «Мой банк» (первоначально он назывался «Губернский»). В 2013 году бизнесмен продал эти активы.
В 2012 году Фетисов вернулся в политику, учредив вместе с экс-замруководителя Росприроднадзора Олегом Митволем партию «Альянс зелёных «, которая участвовала в выборах разных уровней. В 2013 году Фетисов пытался баллотироваться в мэры Москвы и губернаторы Московской области, однако не смог собрать достаточно голосов для выдвижения. В январе 2014 года вместе с экс-депутатом Госдумы Геннадием Гудковым создал партию «Альянс зелёных и социал-демократов», которая собиралась соперничать со «Справедливой Россией» на выборах в Госдуму.
Однако уже в феврале 2014 года Фетисова задержали по подозрению в мошенничестве — следствие посчитало, что он вывел из банка 1,9 млрд рублей из «Моего банка», у которого незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию. Своей вины предприниматель не признал, однако в 2015 году полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», выплатив более 15 млрд рублей. После этого Фетисова отпустили из СИЗО.
Сейчас компания Фетисова Fetisoff Illusion занимается продюсированием фильмов. Например, он вложил более $4 млн в съёмки фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Среди других проектов Fetisoff Illusion — фильмы «Собибор» Константина Хабенского, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Тайна печати дракона» Олега Степченко.
В 2017 году Фетисов спонсировал отечественную литературную премию «Русский Букер»: его представитель объяснял «Открытым медиа», что бизнесмен был заинтересован в приобретении прав на экранизацию лучших произведений. После того как Фетисов в 2018 году отказался от поддержки премии, организаторы были вынуждены её закрыть.
В 2019 году Глеб Фетисов учредил международную премию для журналистов Fetisov Journalism Awards с общим призовым фондом в 520 000 швейцарских франков ($525 000), в том числе по 100 000 швейцарских франков победителю каждой из четырёх номинаций. Для сравнения: призовой фонд Пулитцеровской премии — $250 000.
Илья Рождественский, Елена Виноградова, Наталья Кузнецова
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