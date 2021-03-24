Скандалы: Windsor к ногам любимой женщины

Новой владелицей самого дорогого поместья под Лондоном стала супруга экс-сенатора Глеба Фетисова

Владелицей роскошного поместья Windsor Park Hall в графстве Суррей, неподалёку от резиденции британской королевской семьи, стала Татьяна Фетисова, узнали «Открытые медиа» из документов земельного кадастра. О том, что это владение c домом в 2700 кв. м на участке в 2,8 га за рекордную сумму купил некий российский олигарх, сообщили в январе Daily Mail и другие британские СМИ со ссылкой на местные риелторские агентства. Сделка по покупке поместья за £21,5 млн ($28,9 млн или 2,1 млрд рублей) стала крупнейшей в Суррее за последние пять лет, уточнял журнал об элитной недвижимости Prime Resi. Новый владелец прилетал заключать её на частном самолёте в аэропорт Фарнборо, от которого до поместья всего 20 минут на автомобиле, утверждали журналисты.

Правда, в документе поместье оценено несколько дешевле — в £19,57 млн, обратили внимание «Открытые медиа». Оно, как и при прежнем владельце, находится в залоге у банка UBS.

Фасад нового двухэтажного дома Фетисовой, построенного в неоклассическом стиле, украшают величественные колонны, в особняке есть девять спален, несколько мраморных ванных комнат, бальный зал, домашний кинотеатр, бассейн с тренажёрным залом и сауной и даже боулинг.

Кто такая Татьяна Фетисова, купившая Winsdor Park Hall, установить не удалось. Её адресом в документах кадастра указано само поместье, каких-либо компаний в Великобритании на неё не зарегистрировано.

В России в списке богатейших женщин дамы с таким именем и фамилией нет. Единственная известная «Открытым медиа» Татьяна Фетисова, которая могла располагать значительными средствами для покупки недвижимости — это супруга российского бизнесмена, экс-сенатора от Воронежской области и экс-владельца «Моего банка» Глеба Фетисова.

В 2014 году «Известия» писали, что экс-сенатор на тот момент владел тремя квартирами в центре Москвы, в том числе апартаментами в 450 кв. м на Остоженке и загородным домом общей стоимостью порядка $50 млн, а на его жену Татьяну Фетисову была зарегистрирована ещё одна квартира в 90 кв. м и загородный дом 620 кв. м на участке в 0,5 га в посёлке писателей Переделкино. Издание оценивало минимальную стоимость этого загородного владения в 300 млн рублей.

Представитель Фетисова не ответила на вопросы «Открытых медиа», стала ли супруга бизнесмена Татьяна Фетисова владелицей поместья в Суррее. Один из знакомых Фетисова рассказал ОМ, что «слышал от Глеба про этот особняк».

Возможно, прежний владелец Winsdor Park Hall тоже был связан с Россией. По данным земельного регистра, в декабре 2020 года особняк принадлежал некоему Рейнеру Марио Лемме (Reiner Mario Lemme). Человек с таким именем значился директором лондонской компании WPHM Ltd, в документах указано, что он родился в 1965 году в Германии, но жил в Москве на улице Пудовкина. Его тёзка Марио Лемме был директором офшора, через который в 2006 году государственному Центру им. Хруничева была продана доля американской корпорации Lockheed Martin в совместном российско-американском предприятии ILS. У этой компании — эксклюзивные права на коммерческую эксплуатацию на международном рынке космических ракет-носителей «Протон» и «Ангара».

Чем известен бизнесмен и политик Глеб Фетисов

Глеб Фетисов с 2001 по 2009 год был сенатором от Воронежской области. Он добровольно отказался от мандата, сообщив, что хочет сосредоточиться на бизнесе.

В 2010 году Forbes оценивал его состояние в $1,6 млрд, а в 2015 году — в $1,2 млрд. Крупнейшим активом бизнесмена была 30% доля в холдинге «Альфа-Эко», которую он в 2004 году обменял на 14,35% долей в холдинге Altimo, объединяющем телекоммуникационные активы «Альфа- Групп». С 2004 года Фетисову принадлежал «Мой банк» (первоначально он назывался «Губернский»). В 2013 году бизнесмен продал эти активы.

В 2012 году Фетисов вернулся в политику, учредив вместе с экс-замруководителя Росприроднадзора Олегом Митволем партию «Альянс зелёных «, которая участвовала в выборах разных уровней. В 2013 году Фетисов пытался баллотироваться в мэры Москвы и губернаторы Московской области, однако не смог собрать достаточно голосов для выдвижения. В январе 2014 года вместе с экс-депутатом Госдумы Геннадием Гудковым создал партию «Альянс зелёных и социал-демократов», которая собиралась соперничать со «Справедливой Россией» на выборах в Госдуму.

Однако уже в феврале 2014 года Фетисова задержали по подозрению в мошенничестве — следствие посчитало, что он вывел из банка 1,9 млрд рублей из «Моего банка», у которого незадолго до этого Центробанк отозвал лицензию. Своей вины предприниматель не признал, однако в 2015 году полностью рассчитался со всеми кредиторами «Моего банка», выплатив более 15 млрд рублей. После этого Фетисова отпустили из СИЗО. ​

Сейчас компания Фетисова Fetisoff Illusion занимается продюсированием фильмов. Например, он вложил более $4 млн в съёмки фильма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Среди других проектов Fetisoff Illusion — фильмы «Собибор» Константина Хабенского, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Тайна печати дракона» Олега Степченко.

В 2017 году Фетисов спонсировал отечественную литературную премию «Русский Букер»: его представитель объяснял «Открытым медиа», что бизнесмен был заинтересован в приобретении прав на экранизацию лучших произведений. После того как Фетисов в 2018 году отказался от поддержки премии, организаторы были вынуждены её закрыть.

В 2019 году Глеб Фетисов учредил международную премию для журналистов Fetisov Journalism Awards с общим призовым фондом в 520 000 швейцарских франков ($525 000), в том числе по 100 000 швейцарских франков победителю каждой из четырёх номинаций. Для сравнения: призовой фонд Пулитцеровской премии — $250 000.

Илья Рождественский, Елена Виноградова, Наталья Кузнецова