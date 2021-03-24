 

ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»

24.03.2021, 14:38, Новости дня
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Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», информирует Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».

В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. 



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