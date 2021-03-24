Ксения Собчак, Инга Меладзе и другие на бизнес-завтраке в Москве

Вчера в ресторане Ксении Собчак SHE на Большой Никитской прошел бизнес-завтрак, посвященный презентации нового проекта агентства JuneJuly – LEADERS by JuneJuly – и раскрывающий внутреннюю кухню современного инфлюенс-маркетинга. Пока гости пробовали блюда от самого необычного шеф-повара ресторана в мире – аватара Саши Вайнер, основательницы агентства Ксения Собчак и Юлия Прудько произнесли приветственное слово и напомнили о важности сотрудничества с качественными инфлюенсерами и повышении лояльности потенциальных клиентов к бренду.

Медиа, как и другие бизнесы, “сжираются” интернетом, а вместо каких-то общих медийных площадок люди всё больше доверяют личному мнению тех, за кем они следят. Я давно хотела сформулировать проект, объединяющий достойных и интересных людей в сообщество, которое могло бы само по себе быть платформой, представляющей инфлюенсеров, влияющих на всех нас и помогающих рекламодателям даже больше, чем старые медиа, к которым мы так привыкли, — поделилась Ксения Собчак.

Юлия Прудько и Ксения Собчак

Помимо таких стандартных показателей, как OTS и ER, мы вывели свое ноу-хау и назвали его “коэффициентом доверия”. Мы считаем, что единственное, во что сейчас стоит вкладывать деньги — в формирование доверия между продуктом и аудиторией, между инфлюенсером и клиентом. Этот показатель высчитывается нами вручную и основывается на исключительно позитивных комментариях и реакциях на ту или иную тему, которую освещает инфлюенсер, — добавила Юлия Прудько.

Гостями завтрака стали Снежана Георгиева, Лаура Джугелия, Ксения Чилингарова, Екатерина Мухина, Яна Расковалова, Евгения Линович, Оксана Бондаренко, Инга Меладзе и многие другие.

Инга Меладзе Снежана Георгиева, Юлия Прудько, Ксения Собчак и Яна Расковалова Оксана Бондаренко Ксения Чилингарова Екатерина Мухина Евгения Линович Евгений Заболотный Лаура Джугелия Светлана Такори

LEADERS by JuneJuly – это комплексное решение в области инфлюенс-маркетинга, основывающееся на таких блоках как креатив, собственный продакшен и работа с лидерами мнений. В базе агентства на данный момент 1578 инфлюенсеров, оно ежедневно выдает по 10 креативных идей и создает порядка 20 проектов в месяц. LEADERS by JuneJuly был основан партнерами по бизнесу Ксенией Собчак и Юлией Прудько в 2020 году на базе стратегически-консалтинговой компании JuneJuly, работающей в области продвижения как российских дизайнеров, так и международных брендов.