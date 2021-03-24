Госдума приняла закон, позволяющий Путину снова баллотироваться в президенты России на два срока

Государственная дума 24 марта приняла в третьем и окончательном чтении закон, который среди прочего позволяет действующему главе Кремля Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента РФ.

Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как отмечает РБК, речь идет об очередном пакете изменений в законодательство для исполнения поправок к конституции России, принятых летом 2020 года по итогам всероссийского голосования.

Согласно одной из поправок, ограничение быть президентом РФ более двух сроков больше не распространяется на тех, кто занимал должность главы Кремля до вступления в силу изменений в конституцию.

Таким образом, предыдущие сроки Путина “обнуляются”, это позволяет ему снова баллотироваться на выборах президента РФ.

Кроме этого, в законе прописаны новые требования к президенту РФ – он должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживать в России не менее 25 лет, а также не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в прошлом. Исключение составляют случаи, когда иностранное государство или его часть “были приняты в состав РФ”.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.