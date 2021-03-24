 

В Беларуси задержали главу Союза поляков. МИД Польши выразил протест

24.03.2021, 14:20, Новости дня
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23 марта в белорусском городе Гродно силовики задержали главу Союза поляков Беларуси Анжелику Борис. Об этом она успела сообщить в Facebook.

“Еду в Ленинский РОВД”, – написала она.

https://www.facebook.com/andzelika.borys/posts/3882608035192513

Представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров в комментарии порталу Onliner сказал, что Борис задержали по подозрению в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

“Поводом для начала административного процесса послужили определенные действия, совершенные несколько дней назад”, – сказал он.

Задержание Борис может быть связано с празднованием праздника Казюки в честь святого Казимира в Гродно, написал портал TUT.BY.

Министерство иностранных дел Польши 23 марта выразило протест из-за задержания главы Союза поляков. Заявление опубликовано на сайте МИД.

“Деятельность Союза поляков в Беларуси направлена на развитие польской культуры и традиций, поддержку польского образования и изучение польского языка. Арест Анжелики Борис, избранной несколько дней назад на новый срок, равносилен изгнанию поляков и не способствует хорошим отношениям с Польшей”, – отметили в релизе.

Польский МИД призвал выпустить Борис и прекратить преследование поляков в Беларуси.

После начала протестов в Беларуси в августе 2020 года в связи с результатами президентских выборов у Минска осложнились отношения с рядом стран, в том числе с Польшей. В частности, в октябре МИД Беларуси потребовал у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов.

9 марта министерство иностранных дел Беларуси предложило польскому консулу Ежи Тимофеюку покинуть страну из-за его участия в церемонии памяти участников антикоммунистического подполья в Польше. 

12 марта Польша выслала двух белорусских дипломатов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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