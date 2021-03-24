Дом внештатного агента НАБУ Шевченко обыскали. СБУ обвиняет его в провокации военного конфликта в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к предпринимателю Евгению Шевченко, которого называют внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом Шевченко сообщил в Facebook 24 марта.

По словам Шевченко, оперативники искали у него дома российские контрабандные товары военного назначения. Самого внештатного агента НАБУ подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10215162705100879

Обыскав дом, ничего незаконного не нашли и не изъяли, проинформировал он.

“Суд по мере пресечения, наверное, будет завтра – увидимся”, – резюмировал Шевченко.

В комментариях под постом Шевченко пояснил, что дело касается событий 2018 года.

“[Подозрение] в создании не предусмотренного законами Украины вооруженного формирования” – речь идет о событиях 2018 года, когда мы вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) от Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018 года [бывший президент США Дональд] Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы от слова “вообще”, – отметил Шевченко.

По его словам, несмотря на это, его обвиняют в “подготовке и совершении действий по дестабилизации общественно-политической обстановки на территории Украины, нападении на предприятия, запугивании населения и провокации военного конфликта”.

Шевченко 12 марта говорил, что в его автомобиль пытались установить прослушивающее оборудование. По его мнению, это был “привет” от главы Офиса президента Андрея Ермака или министра внутренних дел Арсена Авакова.

11 марта Шевченко дал интервью журналисту и главному расследователю Bellingcat Христо Грозеву про обстоятельства срыва спецоперации по задержанию наемников частной военной компании “Вагнер”.

Шевченко известен как источник, передавший в НАБУ данные о нескольких людях, которые хотели за взятки закрыть дела в бюро или устроиться туда на должность. Как сам Шевченко уточнял в интервью hromadske, он сотрудничал с детективами НАБУ на конфиденциальной и добровольной основе в тех производствах, информация о которых у него появлялась в силу вращения в бизнес-кругах. Официально он никогда не был сотрудником НАБУ, то есть не проходил ни одного этапа конкурса.

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