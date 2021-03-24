 

“У Никиты просто взрывной характер”. Беременная Квиткова рассказала о ссорах с Добрыниным

24.03.2021, 14:20, Новости дня
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Беременная победительница девятого сезона реалити-шоу “Холостяк” на СТБ Дарья Квиткова в эфире передачи “Зірковий шлях”, которая 24 марта вышла в эфире канала “Украина”, заявила, что муж, украинский ведущий Никита Добрынин выполняет все ее пожелания, но она старается не очень капризничать.

“Потому что мне с мужем жить всю жизнь, а моя беременность закончится и он отыграется. У Никиты просто такой взрывной характер. Он в принципе намного жестче, грубее, чем я. Когда мы ссоримся, он, чтобы еще хуже не сделать, бывает психует и уходит куда-то”, – рассказала Квиткова.

В мае 2020 года Квиткова вышла замуж за главного героя шоу “Холостяк”, ведущего Никиту Добрынина, 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. Зимой 2021 года пара объявила, что вскоре у них родится сын. 

Девятый сезон реалити-шоу “Холостяк” состоялся весной 2019 года. Добрынин и Квиткова стали единственной парой, которая за всю историю украинского проекта узаконила отношения после завершения съемок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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