 

Кличко заявил, что в Киеве могут остановить общественный транспорт, если ситуация с COVID-19 не улучшится

24.03.2021, 14:20, Новости дня
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Если в Киеве не стабилизируется ситуация с COVID-19, городские власти могут принять решение об остановке работы общественного транспорта. Об этом 24 марта в Facebook написал мэр столицы Виталий Кличко.

“Мы добились того, чтобы под запрет не попал общественный транспорт. Он в столице работает по определенному регламенту и с соблюдением норм безопасности. С наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства”, – написал Кличко.

При этом он подчеркнул, что общественный транспорт во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в неотложных делах.

“Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственность тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса… Давайте сознательно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года! Если ситуация не улучшится, и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Но мы все помним, какое негодование вызвало такое решение год назад. Когда не работало метро, а наземный транспорт перевозил только пассажиров по спецпропускам”, – отметил мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2906747852877082

В Киеве, который находится в “красной” зоне, с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут.

Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан 21 марта заявлял, что в столице будут проверять, как частные перевозчики соблюдают нормы карантина о наполняемости салонов маршруток не более чем на 50%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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