Антироссийские санкции помогли Владимиру Зеленскому подняться в политическом рейтинге

Целью очередных антироссийских санкций со стороны Украины был пиар Владимира Зеленского. Ограничения, принятые им на заседании СНБО, помогли президенту подняться в политическом рейтинге, не допустив дальнейшего спада популярности.

Вот уже несколько недель подряд Владимир Зеленский придерживается новой методики во внутренней политике. Каждую пятницу в Киеве проводятся заседания Совета национальной безопасности и обороны, в ходе которых принимаются «судьбоносные» решения. Так, президентом уже введены некоторые санкции по отношению к украинским гражданам, например, Виктора Медведчука. Сейчас же СНБО по указанию главы государства разработал ряд мер, направленных против Российской Федерации.

Политолог Руслан Бортник, директор Украинского института политики, уверен, что подобные действия направлены на поднятие падающей популярности президента. Ему необходимо было выделиться на фоне оппонентов из националистических и патриотических политгрупп, противопоставив им свою обновленную доктрину. Кроме того, таким образом Владимир Зеленский демонстрирует свою жесткость в отношениях с Россией, оказывая на нее давление.

При этом эксперт признает, что ожидаемых результатов украинской политэлите такие решения не принесли. Так, несмотря ни на какие заявления и декларации, не изменилась ситуация с Донбассом или статусом Крыма. Однако, как пишет «Инфореактор», президент теперь получил улучшенный имидж, став своеобразной «сильной рукой». Также теперь, избрав подобную стратегию взаимодействия с обществом, Зеленский постоянно находится в ТОПе национальных СМИ, перехватывая информационную инициативу у конкурентов.