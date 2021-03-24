Параноидальный бред: психолог и адвокат видят угрозу семье Децла от маньяка-преследователя

Адвокат и психолог прокомментировали действия маньяка-преследователя семьи покойного рэпера Дэцла. Специалисты уверены, что параноидальный бред, который присутствует в его действиях и высказываниях, может нести угрозу для родственников музыканта.

Преследователь семьи Дэцла

Один из апологетов российского рэп-движения певец Кирилл Толмацкий, более известный как Дэцл, умер в 2019 году на 36 году жизни. Популярный артист скончался практически на сцене, во время очередной гастрольной поездки. После себя он оставил не только множество хитов, но и другие особенности жизни звезды. Так, его семью вот уже свыше двух лет преследует маньяк. О личности неадекватного гражданина известно не много. Его зовут Виктор, в различных соцсетях маньяк постоянно информирует сообщения Ирине Толмацкой, матери музыканта. Также объектами его преследований стали супруга Дэцла Юлия и сын Тони. Как оказалось, фанат рэпера не только надоедает бесконечными месседжами, но и предлагает им свои интимные услуги.

Нужна ли Виктору помощь

Стоит отметить, что по мнению Ирины Толмацкой, мужчине, возможно, необходима медицинская помощь. Маньяк выражает в своих письмах намерение заменить ей сына, а невестке мужа, став для внука новым папой. Поэтому она пока не писала заявление в полицию, однако в сообщениях Виктора также присутствуют фотоснимки дома, в котором живут жертвы его преследования, что выглядит уже угрожающе. О том, чего можно ожидать от неадекватного мужчины, рассказали адвокат Жанна Моргулис и психолог Алена Третьякова.

Не пытаясь ставить диагнозы заочно, эксперты все же отметили, что действия и тексты Виктора, которые они проанализировали, очень напоминают болезненное состояние. Проявления преследователя семьи Дэцла похожи на параноидальный бред. При этом в жизни он может не быть таким смелым, как в Сети, скрытый от своих жертв по другую сторону монитора. Однако гарантировать, что он не перейдет к реальным действиям, не может никто.

Все необходимо решать в правовом поле

Адвокат отметила, что с подобными персонажами ни в коем случае нельзя оставаться или встречаться один на один. Можно виртуально убедить мужчину все же обратиться к врачу. Игнорирование проблемы только позволит ей усугубиться и вылиться в агрессивную форму. Без принятия каких-либо мер вопрос не решится, поэтому его нужно решать в правовом поле.

Определить наличие или отсутствие в действиях Виктора правонарушения можно только проведя соответствующую проверку. Однако, как пишет «Теленеделя», никто не вправе ее начать без заявления жертвы. В случае, если родные Дэцла все же напишут заявление в полицию, можно будет установить и истинные мотивы преследователя, и возможные результаты его действий.