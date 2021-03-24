Подростковые траты с банковских карт изучили в Тинькофф

Изучение истории платежей шестисот тысяч участников программы «Тинькофф Джуниор» показало, что подростки умеют копить и неохотно обналичивают средства с банковских карт.

Правда, в накоплении привычки рознятся в зависимости от пола клиента, пишет РИА LVIVE24.

Девочки в среднем отправляют на накопительный счет порядка 6% своих средств. В то время как у мальчиков данный показатель колеблется в районе девяти процентов. Девочки чаще предпочитают оплачивать свои покупки при помощи карты. У них на это уходит ровно половина бюджета, в то время как мальчики оплачивают примерно сорок четыре процента своих трат картой. Зато мальчики чаще пользуются переводом с карты на карту, чем девочки. У них на это уходит тридцать процентов бюджета, а у девочек двадцать восемь процентов.

Пандемия так же внесла коррективы в структуру трат и пополнений карт Тинькофф Джуниор. Так, за 2020 год значительно уменьшились траты подростков на фастфуд и резко возросли на связь. На быструю еду стали тратить на двадцать процентов средств меньше, расходы на связь увеличились сразу на 59%. Среднее пополнение карты Тинькофф Джуниор составляет 5000 рублей. В прошедшем году активнее всего карты пополнялись в ноябре, а хуже всего в апреле.

Примечательно, что юные пользователи все больше отдают предпочтение расчету в безналичном формате, а доля снятия наличности с карт неуклонно снижается. За пандемийный год доля безналичных операций выросла до 85%, а снятие наличности с карты снизилось до 15%

Больше всего покупок дети совершают в супермаркетах, в 2020 году их траты на фастфуд уменьшились на 20%, а расходы на оплаты услуг связи выросли на 59%. И все же самыми популярными покупками, которые были оплачены с детских банковских карт, остались сладкие напитки и чипсы. В топ-10 самых частых покупок детей вошли: сладкие напитки, чипсы, вода обыкновенная, шоколад, жевательная резинка, чай, молоко, тетрадь, мороженое и хлеб.