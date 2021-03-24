Новгородский губернатор заявил Путину о продолжающемся миграционном приросте

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин рассказал президенту и Владимиру Путину, что в регионе уже второй год наблюдается миграционный прирост, в том числе приехало много медиков.

Путин провел встречу с главой Новгородской области в среду.

«Второй год мы наблюдаем осторожную тенденцию миграционного прироста. В прошлом году это плюс 60 человек, в этом году – 2 тысячи. По итогам 2020 года. Для нас это важно», – передает РИА «Новости» слова Никитина.

Губернатор отметил, что люди приезжают в Новгородскую область из разных регионов.

«Это север, это центральные регионы, это русское население, наши сограждане, соотечественники из стран ближнего зарубежья. Кстати, очень много медиков к нам приехало из южных стран, бывших в Союзе (Советских) Социалистических Республик», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что Великий Новгород в своей группе четвертый в рейтинге благоустройства городов в стране.

«По дорогам, благодаря вашей поддержке, мы на 193% выполнили план», – рассказал Никитин.