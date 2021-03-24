 

Производитель С-400 рассказал об опыте выпуска гражданской продукции в 1990-е

24.03.2021, 13:44, Новости дня
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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» рассказал об опыте диверсификации 1990-2000-х годов, когда приходилось выпускать детские коляски вместо ракетных систем, в итоге решено было сосредоточиться только на высокотехнологичной продукции.

«Исходя из опыта 1990-х, диверсификация заключалась в производстве простой продукции в части технологического уровня. К примеру, еще в 2003 году последние коляски мы производили на Кировском ракетном заводе. Детские коляски. В основном диверсификация была – скобяные изделия, сковородки и так далее», – передает РИА «Новости» слова гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова на форуме «Госзаказ-2021».

Поэтому, учитывая прошлый опыт и переходя к новой диверсификации, концерн решил производить только высокотехнологичную продукцию, отметил Новиков.

По его словам, среди продукции корпорации гражданская составляет «порядка 5%»: это системы связи, уборочные системы для ЖКХ, медицинское оборудование, системы для нефтегазовой отрасли.

В то же время доля продукции концерна на рынке экспорта российского вооружения составляет четверть, а в гособоронзакезе – пятую часть, отметил Новиков.

Ранее заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Александр Ведров назвал сроки начала серийного производства российского подводного беспилотника «Сарма».



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