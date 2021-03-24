Путин поручил уделять должное внимание историческим объектам
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Президент Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным указал на необходимость уделять внимание сохранению новгородского кремля и других исторических объектов.
«Очень важное направление, здесь находятся истоки нашей российской государственности, поэтому, без всяких сомнений, этому нужно уделить должное внимание», – указал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.
Руководитель региона доложил о планах работ на исторических объектах, в том числе в новгородском кремле, а также о том, как исполняется поручение Путина о создании фондохранилища. Никитин отметил, что будет создан Национальный историко-археологический центр имени академика Янина, который сейчас «проектируется и строится».
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