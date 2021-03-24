Во Львове ужесточили карантин, будут закрыты торговые центры и непродовольственные рынки

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Львова ужесточила карантинные ограничения в городе. Об этом 24 марта в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Согласно решению комиссии, во Львове будет запрещена работа:

непродовольственных рынков;

заведений питания (кроме заказов, оформленных онлайн и навынос);

торгово-развлекательных центров;

развлекательных заведений и ночных клубов.

В городе также отменены все массовые мероприятия.

Разрешено работать:

аптекам;

зоомагазинам;

магазинам по продаже бытовой химии и средств гигиены;

цветочным и магазинам семян;

магазинам по продаже средств связи;

мастерским по ремонту одежды, обуви и электроприборов;

салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам, но только по предварительной индивидуальной записи.

“Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме. Просим всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы”, – написал Садовый.

Он также отметил, что эти решения действуют до выхода Львова из “красной” зоны.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/311774340310676

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.

С 19 марта из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Львове действует жесткий локдаун. Изначально он вводился до 28 марта, позже его решили продлить до 4 апреля.

В Украине по состоянию на утро 24 марта выявили почти 1,6 млн случаев заболевания COVID-19. Выздоровело около 1,3 млн пациентов, а умерло 30,8 тыс. человек.

Во Львовской области зафиксировано более 96 тыс. случаев COVID-19, 2528 пациентов умерли, более 76 тыс. выздоровели.

—