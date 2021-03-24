 

Внучка Елизаветы II Зара Тиндолл в третий раз стала матерью, родив сына в ванной комнате в семейном поместье

24.03.2021, 13:26, Новости дня
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39-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл в третий раз стала матерью – у нее родился сын. Об этом ее супруг, регбист Майк Тиндолл объявил в эфире своего шоу The Good, The Bad & The Rugby podcast, запись которого размещена 24 марта в YouTube. 

По словам Майка Тиндолла, ребенок появился на свет 21 марта – Зара Тиндолл родила сына в ванной комнате, расположенной в поместье ее матери, принцессы Анны в Глостершире.

Супруг Зары Тиндолл сообщил, что когда у его жены начались схватки, они оставили дочерей под присмотром и собирались ехать в больницу, но не успели, так как роды были стремительными. Супруга Тиндолла рожала в присутствии двух акушерок.

Супруги назвали новорожденного Лукас Филипп Тиндолл, сообщает таблоид Daily Mail со ссылкой на заявление представителя пары. Новорожденный стал десятым правнуком Елизаветы II.

ВИДЕОВидео: The Good, The Bad & The Rugby / YouTube

Зара Тиндолл (в девичестве – Филлипс) родилась в 1981 году в королевской семье Великобритании. Ее мать – единственная дочь королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Анна, а отец – капитан Марк Филлипс. У нее есть родной старший брат Питер (1977). Родители Тиндолл развелись в 1992 году.

В 2011 году она вышла замуж за капитана сборной Англии по регби-15 Майка Тиндолла. Пара воспитывает двух дочерей – Миу Грэйс (2014) и Лену Элизабет (2018).  До того как стать матерью во второй раз, Тиндолл пережила два выкидыша.

В декабре 2020 года Тиндолл объявил, что они с женой вскоре в третий раз станут родителями.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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