Терехов уже потратил более 1,5 млн на свою рекламу. НАПК требует от него пояснений – депутат горсовета

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции официально требует пояснений от и.о. мэра Харькова Игоря Терехова о происхождении средств на его рекламную кампанию, поскольку эта кампания имеет все признаки коррупционного преступления. Об этом в видеообращении в Facebook сообщила депутат Харьковского горсовета от партии “Слуга народа” Алина Мустафаева.

По ее словам, ранее она направила запрос в Национальное агентство по предотвращению коррупции, в котором сообщила, что насчитала в Харькове 400 билбордов с рекламой Терехова, в которой тот поздравлял женщин с 8 марта.

“Если мы посмотрим декларацию за 2019 год господина Терехова, то мы увидим, что его официальный доход составляет 1,5 млн грн, другого нету. По скромным подсчетам стоимость и размещение таких рекламных конструкций составляет от 4 до 6 тысяч грн… Если мы скромно перемножим это все, то мы получим 1,6 млн грн. Соответственно возникает вопрос, что за месяц Игорь Александрович израсходовал свой годовой доход за 2019 год?” – заявила Мустафаева.

Деньги из городского бюджета, по словам Мустафаевой, не выделялись и соответствующие тендеры не объявлялись.

“На сайте ProZorro такого тендера нет”, – уверяет она.

По ее словам, это нельзя считать социальной рекламой, “потому что решения исполкома не было, и даже если бы это была социальная реклама, то там не должно было быть написано, что поздравляет секретарь горсовета. Там должно было быть написано “городской совет”. Почему именно господин Терехов должен был размещаться на бордах?”

НАПК в свою очередь официально потребовало от Терехова дать пояснения за чей счет осуществляется такая рекламная компания.

По словам Мустафаевой, все рекламодатели сегодня “напрямую зависят от Игоря Александровича. Я смоделирую ситуацию, как все происходило на самом деле. Есть много фактов, которые подтверждают мои слова: “Друзья, хотите работать? А у вас там разрешение заканчивается и его скоро надо продлевать. А я его могу отменить. Посему будьте так любезны – на такой-то период я должен находиться на всех ваших рекламных площадях”.

Мустафаева уверена, ситуация с рекламой Терехова – это коррупция “в чистом виде”.

“И я очень того желаю, чтобы ему присвоили еще одну такую регалию, как коррупционер и это клеймо оставалось с ним очень долго”, – сказала она.

https://www.facebook.com/mustafaievaalina/videos/262652058765940/

Терехов исполняет обязанности обязанности мэра Харькова после смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Последние пять лет Терехов занимал должность заместителя Кернеса.

Внеочередные выборы мэра в Харькове еще не назначены. В Верховную Раду внесли постановление, которым предлагают назначить выборы на 31 октября.

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