 

Песков раскрыл подробности вакцинации Путина

24.03.2021, 13:22, Разное
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Спикер Кремля отметил, что все три российские вакцины – “Спутник V”, “ЭпиВакКорона” и “КовиВак” – уже успели доказать свою безопасность и эффективность. “Поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет”, – сказал Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь отказался назвать препарат от COVID-19, который выбрал Владимир Путин, сообщает РИА Новости. Представитель Кремля подчеркнул, что этой информацией владеют только президент и врач, который делал ему прививку.

Песков также отметил, что глава страны чувствует себя хорошо, сегодня у него пройдут рабочие встречи. Пресс-секретарь добавил, что через три недели Путину предстоит привиться вторым компонентом вакцины, передает Life.ru.

С начала 2021 года ситуация с коронавирусом в России стала улучшаться. Суточный прирост заразившихся держится на уровне восьми-девяти тысяч. За весь период диагноз поставили 4,48 миллиона граждан. Выздоровели 4,09 миллиона человек. Жертвами стали 96 219 пациентов.

18 января во всех регионах страны началась масштабная вакцинация. Привиться от COVID-19 могут все категории граждан. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к концу этого года искусственный иммунитет будет у 60% населения России.



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