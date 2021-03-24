 

Москвичи проголосуют за название новой станции БКЛ

24.03.2021, 13:22, Разное
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Станция откроется в районе Хорошево-Мневники на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. Она входит в состав западного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

Для названия будущей станции москвичам предлагают выбрать из двух вариантов: “Карамышевская” и “Народное Ополчение”. Первое отсылает к 1941 году, когда в Москве создали Карамышевский рубеж обороны. Его защищала 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения.

Несколько веков назад на этом месте размещалась деревня Карамышево. Также в районе расположена Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

Название “Народное Ополчение” связано с московским народным ополчением, к тому же сама станция оформлена в честь народных ополчений 1612, 1812 и 1941 годов. Кроме того, рядом с будущей станцией проходит улица Народного Ополчения и находится памятник героям ополчения.

Впрочем, есть возможность не выбирать ни один из этих вариантов. Вопрос названия будущей станции пользователи “Активного гражданина” могут доверить специалистам.

Большая кольцевая линия метро – один из крупнейших проектов в области мирового метростроения. Длина нового пересадочного контура составит 70 километров, на нем будет 31 станция.

БКЛ позволит пассажирам экономить время в пути. Для того, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую, больше не придется ехать в центр или до станций старого кольца.

В этом году на БКЛ откроется 11 станций. До конца 2021 года будет построено 70% тоннелей нового метрокольца. Полностью завершить возведение линии планируется к 2023 году.



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