Невролог предупредил россиян о разрушительном влиянии стресса на организм

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24.03.2021, 13:06, Разное
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Невролог Александр Евдокимов предупредил россиян о том, что стресс оказывает разрушительное влияние на организм. По его словам, психологический срыв может привести к тому, что пациенту понадобится экстренная госпитализация.
В пример невролог привел ситуацию, которая произошла с экс-супругой Андрея Аршавина. Врачи предполагают, что у журналистки Алисы Казьминой начались проблемы со здоровьем на фоне стресса. На лице у бывшей жены футболиста образовался сепсис, происхождение которого специалистам неизвестно. В результате женщине пришлось перенести несколько хирургических вмешательств.

В больницу также недавно попала ведущая «Секрета на миллион» Лера Кудрявцева. Знаменитость жаловалась на сильное головокружение, боли в сердце и учащенное дыхание. Как пишет издание «Слово и Дело», невролог объяснил, что врачи делают в таком случае. Сначала они проверят, нет ли у пациента каких-либо серьезных заболеваний. Если ничего не обнаружат, то зачастую ставят диагноз «нервное истощение».

Александр Евдокимов призвал жителей РФ полноценно питаться и соблюдать режим труда и отдыха. Люди, которые являются трудоголиками, рискуют нажить себе серьезные болезни.



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