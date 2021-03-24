 

Создано кольцо для постоянного считывания артериального давления

24.03.2021, 13:06, Разное
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Ученые придумали новый способ определения у человека артериального давления. По их словам, отслеживать показатели можно с помощью специального датчика-кольца, которое нужно носить на пальце руки.
Полезный аксессуар не препятствует осуществлению кровотока. При этом датчик с точностью определяет давление человека, данный факт подтвердили результаты проведенных экспериментов. Переносные девайсы могут использовать, как в домашних условиях, так и в больнице.

Принцип функционирования аппарата базируется на четкой фиксации основного объема крови при каждом сердечном ударе. За основу создатели взяли обычную манжету, надеваемую на один из пальцев. Девайс в виде кольца представляет собой небольшую гибкую емкость, куда налита жидкость, пишет портал iReactor. Авторы исследования отмечают, что новая разработка позволит всегда держать на контроле артериальное давление и предотвратить очередной приступ.



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