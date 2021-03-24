У детей до 10 лет больше антител к SARS-Cov-2, чем у подростков и взрослых



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Исследователи Высшей школы медицинских наук им. Вейля Корнелла (Weill Cornell Medicine) проанализировали около 32 тысяч результатов теста на антитела, проведенные с апреля по август прошлого года. В этой когорте иммунный ответ выработали почти у 1200 детей.

Затем ученые исследовали подгруппу пациентов с положительным результатом теста — 85 детей и 3648 взрослых, — чтобы определить уровни антител к иммуноглобулину IgG.

Это ключевой тип «нейтрализующих» антител, которые связываются со спайк-белком коронавируса, предотвращая его проникновение в клетки организма. Оказалось, что у 32 детей в возрасте 1-10 лет средний уровень IgG почти в пять раз превышал титр антител у 127 молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет.

После этого авторы исследования сосредоточились на еще одной группе 126 пациентов 1-24 лет с положительными результатами тестов, чтобы оценить реакцию антитела. В этой группе у детей от 1 до 10 лет средний титр был более чем в два раза выше, чем у подростков 11-18 лет, у которых, в свою очередь, уровень антител вдвое превышал титр у пациентов 19-24 лет.

«Наши результаты показывают, что различия в клинических проявлениях COVID-19 у педиатрических пациентов по сравнению со взрослыми пациентами могут быть частично связаны с возрастным иммунным ответом», – написали авторы исследования.

В феврале австралийские ученые предположили, что у детей более сильный врожденный иммунитет, который играет очень важную роль в защите от патогенов до того, как организм выработает антитела. У детей, которые перенесли SARS-Cov-2, был повышен уровень нейтрофилов — лейкоциты, способные к непосредственному поглощению чужеродных агентов (фагоцитозу).

Однако в более раннем исследовании, проведенном в Нью-Йорке, ученые сделали вывод о том, что детский иммунитет к коронавирусу может быть слабее, чем у взрослых, и именно в этом их преимущество. Все дело в отличиях «набора антител»: дети вырабатывают преимущественно один тип : иммуноглобулины G (IgG) к шиповидному белку вируса. У взрослых было больше разных типов антител к этому и другим белками коронавируса, и эти белки более мощно нейтрализовали вирус. Но при этом ни у кого из маленьких пациентов не вырабатываются антител к нуклеокапсидному белку, который находится вокруг генетического материала вируса. Антитела к нему вырабатываются только при большом количестве вирусов в организме. Эта находка подтверждает, что у детей инфекция слабее.