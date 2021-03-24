 

Госдума ввела налоговый вычет с расходов граждан на фитнес и спорт

24.03.2021, 12:50, Новости дня
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Госдума приняла закон, вводящий вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть на спорт и фитнес.

Согласно закону, такой вычет будет предоставляться в сумме, уплаченной гражданином за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям и подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП) и в совокупности с другими соцвычетами не превышающей 120 тыс. рублей в год, передает РИА «Новости».

Причем эти услуги должны оказываться организациями и ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной. Таким образом, с учетом предельной суммы расходов в 120 тыс. рублей и ставки налога 13%, максимальный размер «спортивного вычета» может составить 15,6 тыс. рублей в год.

Для получения вычета физлицам необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих услуг: копию договора на оказание услуг и кассовый чек в бумажной или электронной форме. Вычет будет предоставлен лишь в отношении тех услуг, которые включены в утверждаемый правительством список. При этом оказывающие эти услуги физкультурно-спортивные организации и ИП должны быть включены в формируемый Минспортом РФ перечень, порядок формирования и ведения которого также утвердит кабмин.

Закон должен будет вступить в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДФЛ, то есть с 1 января 2022 года.

Госдума также приняла сопутствующий закон, вносящий изменения в закон «О физической культуре и спорте в РФ», которые законодательно закрепляют понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» и уточняют определение физкультурно-спортивной организации. Он должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования.



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