Дмитрий Исхаков впервые об отношениях с Полиной Гагариной после развода и своей новой жизни

Спустя полгода после громкой новости о расставании с Полиной Гагариной Дмитрий Исхаков решил прервать молчание и дал первое большое интервью. Фотограф так и не рассказал, почему на самом деле они с Полиной расстались, но описал статус их нынешних взаимоотношений:

Наши с Полиной отношения сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери,

– заявил он изданию Peopletalk, добавив при этом, что не следит за ее творчеством и не общался бы с ней, даже если бы им удалось сохранить дружеские отношения.

По словам Дмитрия, многое изменилось в его жизни, в частности, Полина уволила его из своей команды. Мужчина отнесся к этому поступку экс-супруги с пониманием. Перемены произошли и в его личной жизни:

Да, у меня есть отношения. Но имя моей спутницы довольно известное, и я не хотел бы делать это достоянием общественности. Во всяком случае пока.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

Напомним, летом прошлого года расставание первым подтвердил Дмитрий, написав соответствующее заявление в Instagram. Затем об этом сообщила и Полина — в эфире YouTube-шоу Жанны Мартиросян, Юлии Барановской и Натальи Красновой “Конечно, Вася!”:

Я вообще никогда не славилась пиаром личной жизни, на то она и личная, – сказала Полина. – Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. И то же самое было, например, с моей второй беременностью. Я страшно не хотела, чтобы были мои фотографии, на которых я уже на серьезном сроке. Я этого не скрывала, просто очень не хотела именно фотографий, хотя я дорабатывала уже до восьмого месяца и было смешно – колобок поет. Но люди просили, хотели, чтобы я просто стояла на сцене и пела, и я с удовольствием это делала. Но я всегда просила соблюдать конфиденциальность того, как я выгляжу, потому что фотографий с моей первой беременности – огромное количество, и они используются как реклама средств для похудения. И самое удивительное – никто не пишет, что на этих фотографиях я на шестом месяце.

А 1 декабря Полина подала официальные документы для расторжения брака.

Певица и фотограф познакомились в 2010 году: тогда Исхаков сделал для Гагариной серию фотографий, которая очень ей понравилась. И когда спустя три года артистке понадобились кадры для афиши концертного тура, она обратилась именно к нему. Вскоре у них состоялось первое свидание. Уже через полгода в Париже, на “мосту влюбленных”, Дмитрий сделал Полине предложение, а спустя год со дня первого свидания, 9 сентября 2014-го, они расписались. От первого брака с актером Петром Кисловым она воспитывает сына Андрея (род. 14 октября 2007 г.), а от второго брака с Дмитрием Исхаковым — дочь Мию (род. 26 апреля 2017 г.)

Дмитрий Исхаков, Мия, Андрей и Полина Гагарина