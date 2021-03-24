Средняя смертность от коронавируса в Украине – 1,9%, в четырех регионах выше – Минздрав

В Украине не снижается уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом замминистра здравоохранения Ирина Микичак рассказала на брифинге 24 марта, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Вынуждены констатировать, что не уменьшается летальность, хотя на фоне европейских цифр она не является высокой. При средней летальности в Украине в 1,9% выше 2% является летальность в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, а также Львовской областях”, – сказала она.

Микичак отметила, что самый высокий уровень заболеваемости за последние сутки зафиксирован в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов говорил 16 марта, что Украина находится на 36-м месте по уровню летальности от коронавируса в Европе. В Великобритании этот показатель выше украинского в три раза, а во Франции, Польше и Италии – в два раза выше, заявил министр.

31 декабря 2020 года Степанов говорил, что по смертности на 1 млн населения Украина находится на 30-м месте в Европе, а в конце января – что на 34-м. Всего в Европе 50 стран.

Данные системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины свидетельствуют, что с начала марта в стране постепенно увеличивается суточная смертность от COVID-19. Последние два дня в Украине эти показатели максимальные с начала пандемии. Всего в стране подтвердили почти 1,6 млн случаев инфицирования коронавирусом, выздоровело 1,28 млн пациентов, умерло – 30,8 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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