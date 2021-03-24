“Лейтенант Кимми готова к войне”. Кардашян оделась в камуфляж с ног до головы

40-летняя американская модель Ким Кардашян 22 марта в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена в камуфляжном миниплатье и ботфортах.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Блин-н-н! Лейтенант Кимми готова к войне”, – прокомментировала сестра и коллега модели Хлои Кардашян.

Ким Кардашян является участницей реалити-шоу “Семейство Кардашян”, которое стартовало в 2007 году. В прошлом году модель завила, что проект будет закрыт.

В 2014 году Кардашян вышла замуж за американского рэпера Канье Уэста. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018), Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

В феврале 2021 года стало известно, что Кардашян подала на развод.

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