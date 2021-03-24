Мнение: После драки слонов…

«Как мы можем остановить то, что происходит в России?»

Это написал в своем Instagram с 21 млн подписчиков 7-кратный чемпион мира «Формулы-1» гонщик Льюис Хэмилтон.

Но это не про произвол в отношении Навального, не про лепилово уголовных и административных дел в отношении гражданских активистов. И даже не про демарш членов жюри кинопремии «Белый слон». Это про драку слонов на арене цирка…

Хотя, если не знать, что на арене цирка реально подрались слоны, можно было подумать, что «драка слонов» – это такой образ происходящего в сегодняшней России…

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