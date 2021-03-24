 

Мнение: После драки слонов…

24.03.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Как мы можем остановить то, что происходит в России?»

Это написал в своем Instagram с 21 млн подписчиков 7-кратный чемпион мира «Формулы-1» гонщик Льюис Хэмилтон.

Но это не про произвол в отношении Навального, не про лепилово уголовных и административных дел в отношении гражданских активистов. И даже не про демарш членов жюри кинопремии «Белый слон». Это про драку слонов на арене цирка…

Хотя, если не знать, что на арене цирка реально подрались слоны, можно было подумать, что «драка слонов» – это такой  образ  происходящего в сегодняшней России…

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнение: Тупик

29.09 / Мнение: Какое тут у вас все такое… неаппетитное

01.02 / Московские рестораторы: запрет на работу по ночам отменен очень вовремя

05.09 / Генсек НАТО призывал Россию раскрыть полную информацию о программе «Новичок»

18.02 / Мнение: Путинские посиделки

22.02 / Сын Сафронова Затравкин поддержал идею Жириновского об «ограничении веса» россиян

11.11 / Как «привидение» напугало покупателей дома

04.10 / Компактная модель в линейке Apple iPhone 12 дополнительно простимулирует ее продажи

05.11 / Мнение: Флуктуации

29.06 / Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд впервые появились на публике после объявления о беременности актрисы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска