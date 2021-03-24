Лучшее кино – Личное мнение

Я люблю качественное кино. Ежедневно я смотрю сериалы. Я разбираюсь в конечном продукте — в той картинке, которую видят все — лучше всех в нашей стране.

Нескромно? Зато правда.



Фото: Соцсети

Меня часто просят посоветовать хороший фильмец или сериал. А знаете, какой самый лучший?

Я расскажу.

Я всегда смотрю презентации Эппл. С прошлого года они стали вообще проводиться онлайн. Лучшее кино, говорите? Вот оно — самый качественный в мире кинопродукт.

Неожиданно? Объясню.

В чём цель кинематографа? Вбить зрителям какую-то мысль. Начиналось всё с Ленина, считавшего кино важнейшим из искусств. Прав был вождь пролетариата — покажи грамотно картиночку счастливой социалистической жизни, и народ проглотит и продразвёрстку, и колхозное рабство.

Голливуд, спасший свою страну от бунта, связанного с Великой депрессией, доказал почти то же самое.

Так вот, адепты Айфона свято верят, что продукция Эппл лучшая в мире. Так ли это — вопрос дискуссионный и неоднозначный. Однако верующих в огрызок яблока — миллиарды.

Откуда они взялись? Им об этом сказали в кино.

Не говорю, что айфон — дрянь. Хороший телефон, просто отличный. Но мало иметь — пусть даже самый лучший в мире продукт! Важнее его продать.

Только идиот может верить в то, что имея хороший товар, можно дальше не париться — сам по себе он не продастся. Его нужно ещё умело продать.

Несмотря на то, что рыночной экономике в России уже 30 лет, многие представители малого и среднего бизнеса до сих пор уверены, что им не нужен маркетинг, не нужна реклама.

Главное и единственное, по их мнению — это хороший востребованный продукт! Такой подход является глубочайшим заблуждением, которое приводит в итоге к весьма болезненным разочарованиям.

Мой друг, маркетолог Михаил ФадееЫ, не боится, что его агентство самого полного цикла АМР останется без работы. Его услуги востребованы и никогда не перестанут быть актуальными. Правда, для умных людей, которых в этот кризис стало внезапно больше.

Наверное, это связано с тем, что когда денег на традиционную рекламу нет, а продавать свой товар всё равно ведь нужно.

Даже если у вас самый лучший в мире продукт (сервис), этот факт ещё нужно умудриться донести до потенциальных своих потребителей.

Люди изначально не знают не только об исключительных качествах продукта, но и про его существование вообще. Но рассказать эту информацию надо не всем, а только целевой аудитории. Да ещё и языком, понятным этой аудитории. И сделать это нужно так, чтобы аудитория увидела и поняла ключевые преимущества продукта.

Ну, и в идеале ещё и так, чтобы такая реклама не разорила бизнес.

Даже если iPhone сегодня и не нуждается в рекламе, то только лишь потому, что его очень правильно и дорого продвигали в начале. Да и сейчас их онлайн презентации превосходят по качеству голливудские фильмы. Правильные мысли, во всяком случае, они вкладывают в сознание эффективнее.

Так что, если вы создали смартфон, превосходящий по качеству и функционалу детище Стива Джобса, то вам ещё придётся вложить не один миллион, чтобы его начали сравнивать с «яблоком». И делать это наобум, без чётко выверенной стратегии продвижения просто глупо и неоправданно дорого.

Если вы не сам себе маркетолог (и даже если это так), важно найти действительно эффективного и профессионального маркетолога. Не того, кто создаст вам бесполезные аккаунты в инстаграме и фейсбуке, и за много денег разместит какие-нибудь пошлые рекламные ролики на ТВ в самое дохлое время.

Хотите реальное продвижение? Да ещё такое, чтобы на нём не разориться? Самый эффективный маркетолог России Михаил ФадееЫ (так Фадеева называют в интернетах) и его агентство самого полного цикла АМР — к вашим услугам.

Фадеев оперирует не абстрактными понятиями «узнаваемости бренда», а цифрами — за какие деньги и за какое время он приведёт вам столько-то покупателей на сайт (в магазин). АМР строит работу по четкому алгоритму, отлаженному на сотнях клиентов за последние 12 лет работы компании:

Всестороннее изучение продукта (сервиса) и создание базового документа (вводных данных), на основании которого строится продвижение.

Определение целевой аудитории и, исходя из неё, рекламных площадок и ключевых сейлспойнтов.

Создание рекламных материалов, включающих все ключевые сейлспойнты продукта и контроль наличия всех «рекламных мантр» в рекламе. То есть, если блогер в рекламном ролике займется импровизацией, АМР «мягко попросит» его не заниматься отсебятиной.

При необходимости — полное ведение социальных сетей и интернет-магазинов клиента (вместе с логистикой и техподдержкой покупателей).

Фактически при обращении к Михаилу ФадееЫ и АМР предпринимателю нужно иметь только достойный продукт (сервис). Всё остальное сделает ФадееЫ.

На сайте Фадеева множество материалов, полезных для его коллег. Это многочисленные кейсы агентства АМР (все с цифрами и расчётами). Но Михаил ФадееЫ пишет не только для предпринимателей, но и просто «за жизнь».

Тут и личный опыт общения с обладателями специфической «бабской» логики. И чёткая инструкция, как распознать «11 признаков того, что вы становитесь отвратительным старым козлом».

Ну и, в конце концов, там же, на ffad.ru, мое пространное интервью в двух частях — часть 1, часть 2.

Читали? А надо бы, я там особенно умна.

В общем, есть что почитать у Михаила ФадееЫ и на его сайте, и в Телеге подписаться, чтобы анонсы новых статей не пропустить. Кладезь полезной информации, да ещё и бесплатной! Познавательно, интересно, порой нецензурно.

А теперь назовите самый лучший, на ваш взгляд, продукт в мире.

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