Диетолог: Употребление свежего хлеба может принести вред здоровью

Ароматный свежий хлеб характеризуется высокой кислотностью, поэтому может препятствовать нормальному пищеварению. Об этом россиян предупредила диетолог и врач-терапевт Мария Черняева.

Вышеуказанные свойства свежего хлеба делают этот продукт опасным для пациентов, которые страдают заболеваниями ЖКТ. По словам диетолога, лучше использовать продукт, который был выпечен накануне, примерно восемь часов назад. По мере очерствения у хлеба несколько меняются кислотные свойства и структура. В результате, он способен намного проще усваиваться организмом. Такой хлеб, как отметила Мария Черняева, более полезен для желудка.

Согласно информации, которую приводит издание «Слово и Дело», воздействие свежего хлеба на организм можно сравнить с наркотиками. Диетолог утверждает, что человеку достаточно трудно остановить свой аппетит, поэтому он съедает намного больше, чем хотел бы.