Сексолог предостерегла семейные пары от развода при снижении сексуального влечения

Алия Королева, которая является сексологом и экспертом в области психологии, предостерегла семейные пары от серьезной ошибки. По словам специалиста, многие супруги принимают решение о разводе в период, когда ощущают снижение сексуального влечения.

Когда пары длительный период живут вместе, они могут уставать друг от друга. В результате, уменьшается взаимное притяжение и интимная активность. У многих людей в такие периоды встает вопрос о расставании. Однако сексолог Алия Королева утверждает, что из любой ситуации, даже самой сложной, можно найти выход.

Чаще всего проблема снижения сексуального влечения беспокоит женщин. Для них близость является своеобразной психологической разгрузкой, в то время как мужчины воспринимают сексуальный акт как простой физиологический процесс. Как пишет издание «Слово и Дело», сексолог советует представительницам прекрасного пола изначально проверить гормоны. Если с анализами все нормально, то нужно посетить психолога. Специалист благодаря личному консультированию поможет понять женщине, в чем кроется причина ее сниженного либидо.