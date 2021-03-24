 

Сексолог предостерегла семейные пары от развода при снижении сексуального влечения

24.03.2021, 12:12, Разное
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Алия Королева, которая является сексологом и экспертом в области психологии, предостерегла семейные пары от серьезной ошибки. По словам специалиста, многие супруги принимают решение о разводе в период, когда ощущают снижение сексуального влечения.
Когда пары длительный период живут вместе, они могут уставать друг от друга. В результате, уменьшается взаимное притяжение и интимная активность. У многих людей в такие периоды встает вопрос о расставании. Однако сексолог Алия Королева утверждает, что из любой ситуации, даже самой сложной, можно найти выход.

Чаще всего проблема снижения сексуального влечения беспокоит женщин. Для них близость является своеобразной психологической разгрузкой, в то время как мужчины воспринимают сексуальный акт как простой физиологический процесс. Как пишет издание «Слово и Дело», сексолог советует представительницам прекрасного пола изначально проверить гормоны. Если с анализами все нормально, то нужно посетить психолога. Специалист благодаря личному консультированию поможет понять женщине, в чем кроется причина ее сниженного либидо.



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