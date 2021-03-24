Мнение: Высшее образование выходит из моды

Зануды обожают рассказывать истории по порядку. Нормальный человек начнёт с главного: «вчера у соседа взорвался септик, вонь стояла на всё садовое товарищество». Зануда будет долго и обстоятельно объяснять, что они с женой любят природу, что пять лет назад они купили дачу, что на этой даче есть сосед Петрович, который раньше работал авиаинструктором… пока дело дойдёт до взрыва септика, собеседник 3 раза попытается сбежать от зануды и 10 раз пожалеет, что вообще вышел к офисному кулеру, не оценив предварительно диспозицию из-за угла.

Вообразите теперь боль несчастных детей, которые вынуждены на протяжении 16 лет своей жизни, — 11 лет в школе и 5 лет в вузе, — слушать таких зануд. Нормальное обучение идёт по спирали: рассказали про велосипед, дали прокатиться на велосипеде, снова рассказали что-то важное или интересное. Наши же педагоги будут пичкать ученика вариантами крепления педалей и датами жизни велогонщиков до упора, пока его не начнёт тошнить от одного только слова «велосипед».

Очевидный факт — сапоги должен делать сапожник, а резать людей должен делать хирург. Если выдернуть случайного человека из вагона трамвая, поручив ему чужую работу, он смастерит очень плохие сапоги, а потом зайдёт в операционную и прикончит вверенного ему пациента. Казалось бы, прозрачнейшая логика… однако учебники для наших школ и вузов пишут не профессиональные писатели, которые умеют излагать мысли понятно и интересно, а случайные зануды, уровень навыков которых столь низок, что их не взяли бы на работу даже составителями описаний для товаров АлиЭкспресс. В России полно талантливых писателей, полно отличных журналистов. Может, стоит выделить одну десятитысячную долю от бюджета Минобразования, поручить писателям составить нормальные учебники? Да нет, придёт же в голову такая ерунда. Пусть школьники привыкают ко взрослой жизни, ломают зубы о неудобоваримый канцелярит.

Крик души из статьи в «Газете»:

https://www.gazeta.ru/social/2021/03/20/13518608.shtml

Я сижу на парах и совершенно не понимаю, что я тут делаю. Мозг отказывается воспринимать информацию, хочется просто заснуть. Домашние задания каждый раз вызывают слезы – мне просто обидно, что я вынуждена тратить свое время на то, что мне, вероятнее всего, не пригодится в жизни.

Россияне изрядно разочаровались в высшем образовании. Если верить опросам, в вузы в этом году пойдёт только 43% выпускников школ, тогда как десять лет назад поступать были намерены 80%. Напротив, сейчас всё больше взрослых уже людей, — в 30, 45 и 60 лет, — серьёзно учатся чему-то без отрыва от производства, в вечернюю смену или по выходным. У взрослых студентов есть база в виде опыта работы, также они сразу применяют полученные знания на практике. Благодаря этому эффективность их обучения неизмеримо выше.

Мы ещё не осознали до конца перемены, триггером для которых послужил коронавирусный карантин. В традиционных школах, понятно, школьникам продолжат зачитывать справочники в алфавитном порядке, однако за пределами школ уже сейчас быстро растёт отрасль нормального, научного и эффективного образования. Разумеется, многие родители будут встречать перемены в штыки — если уж ты отмучался 10 лет, твой мозг постарается защитить тебя от психологической травмы, внушив тебе идею об осмысленности пережитых мучений. Однако по этому поводу хорошо высказался Даниэль Свенсен:

https://9gag.com/gag/arMoQ66

«Если ты страдал в жизни и хочешь, чтобы другие также пострадали, так как в итоге “у тебя всё хорошо”, значит на самом деле у тебя далеко не всё хорошо».

Дефицит образованных людей в России тем временем только нарастает. Российские власти решаются на новую меру по привлечению мозгов из-за рубежа. Появилась надежда, что иностранные программисты, — немцы, американцы, швейцарцы, — получат вид на жительство в России, если переедут к нам работать по специальности:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-03-18_programmistovinostrantsev

Скептики полагают, что затея вряд ли выстрелит, ибо программисты сейчас всё чаще работают удалённо. Лично я, однако, полагаю, что главное преимущество России заключается как раз не в зарплатах, а в уровне жизни. Наши западные друзья и партнёры делают в последние годы максимум возможного, чтобы выдавить своих айтишников в какую-нибудь цивилизованную страну. Типичный айтишник является белым и богатым, немного разбирается в математике и на километр объезжает этнические гетто. Такие «белые привилегии» делают его на Западе человеком второго сорта, из-за чего он вынужден исполнять троекратное «ку» перед каждым «угнетённым» бездельником.

Напоследок смешная фига в кармане, которую мне сегодня утром прислали читатели. По Сети давно гуляет социалистическая агитка, согласно которой личные усилия человека ничего не значит, так как всё определяется при рождении: выходцы из богатых семей якобы изначально обречены на успех, выходцы из бедных семей — на прозябание.

Оказывается, рисовавший комикс художник решил потроллить социалистов, вставив насмешку над их логикой на один из кадров. Посмотрите на четвёртую пару кадров (я пометил нужный фрагмент красной чертой). Пока Ричард сдаёт учителю работу, Паула срывает урок, громко скандируя что-то весёлое с поднятой вверх рукой. Как же несправедливо, что Ричард учится на пятёрки, а Паула — на тройки!