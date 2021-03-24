Мнение: Детский парк про героев советских мультфильмов открылся на ВДНХ
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Вчера нас, журналистов, водили показывать новый детский аттракцион – "Союзмультпарк", который открылся на ВДНХ в павильоне №7 ("Семена"). Это если свернуть с главной аллеи влево совсем недалеко.
Выкладываю свои фотографии. Вообще я по подобным заведениям не хожу, поэтому сравнивать не знаю с чем. Но мне вот лично, девочке старше 5 лет, достаточно понравилось. Было много детей в группе, настоящих, они были в реальном восторге.
Вот сам павильон, он построен в 1978 году и очень стильный, если понимаете в модернизме. Хорошо, что не стали как-то сильно переделывать или вообще сносить.
Прямо при входе стена для селфи.
Главное внутреннее пространство (видимо, где во времена "Семен" шла самая масштабная торговля, в том числе ростовыми саженцамеи), занята двумя экранами, стоящими друг напротив друга. На них проецируются разные истории. На этом кадре, например, "Маугли" —
Ходить среди этого — фантасмагорично.
Селфи, не удержалась.
А вот в этом варианте туда же проецируют "живые" краски. Эти узоры самопрограммируются, в зависимости от того, кто попадает на них. Ты идешь, а за тобой вдруг вырастает волна основного цвета твоей одежды. Или любого другого цвета. Как будто пресловутое чтение ауры, но только в реальном мире.
Детям и это очень понравилось. Детям, собственно, там понравилось все.
Главная проблема, что павильон-то не очень большой, и пускают посетителей ограниченными группами, по сеансам, насколько я поняла. Ждать полчаса, если не попал.
Сбоку там вот такой домик, засев в который ребенок может программировать, что на нем покажется
Аттракционов немного, всего 18, но мне они оказались очень тщательно продуманными. Мне понравилось, что они не на игру с плюшевыми маскотами, а на включение ребенка в мир мультика, чтобы он сам мог стать творцом, или персонажем.
Я не буду описывать каждый аттракцион. Вот здесь, на балконе — как бы "лаборатория".
Дети раскрашивают ч/б прорисовки мультиков.
Потом это кладется вот в такой аппарат, и фигурка персонажа на большом экране внезапно начинает действовать не в привычных цветах, а именно в тех, какими решил его раскрасить ребенок. (На этом фото еще не запущено).
Еще один аттракцион: сценки из знаменитых мультиков.
И прилагающиеся к ним планшеты.
Дети что-то азартно с ними стали делать. Я в борьбу за обладание планшетом не рискнула вступить.
Напротив этих экранов можно двигаться — и управлять персонажем, играя.
Вот тут девочка в восторге от "Золотой антилопы".
Здание оформлено тематически. Кое-где вот такие штуки, они голографические, что фотография конечно не передает.
Есть место, где по крышам (мягким) можно вместе с Карлсоном погоняться за ворами!
Видите тут в углу бочку с гигантскими карандашами? Они классные!
А тут надо прыгать, и происходит всякое.
Зал, посвященный "Ежику в тумане"
Есть простоять там достаточное время, он преображается в волшебное звездное небо.
Есть комната вот про него.
На уровне пола там маленький лаз (для детей), чтобы они проверили, что в отличие от Винни-пуха там не застрянут. В домике Кролика дети попадают еще в какой-то интерактив.
Есть такой "кинозал", а еще полностью сферический, он на фото не получился у меня.
Есть и совершенно обычный кинозал, где показывают свежие короткометражки "Союзмультфильма".
Какая-то очень загадочная штука.
Это зал Снежной королевы. Кристаллы мелодично звенят и создают прекрасную музыку — если до них дотрагиваться. Это чтобы расколдовать.
Не все сняла, не все запомнила.
Дети, в общем-то, залипают на каждом шагу. Павильон имеет всего три этажа, и аттракционов не так уж много. Но сенсорная перегрузка у мелких оказывается большой.
Это комната про "Тайну третьей планеты".
Она же, чуть позже.
Отдельный ряд кабинок – для творения реальности с помощью надеваемых масок и перчаток.
Там много таких вот штук, которые внезапно напомнили выставку П. Отдельнова в "Триумфе".
Дальше будет просто дизайнерское оформление советского здания.
Дух здания 1970-х, мне кажется, удалось сохранить. Тем более, что эталонные мультики-то недалеко от того времени ушли.
Просто оформление лестницы.
Под той же лестницей внизу.
Коридор напротив туалета.
Другая лестница.
В общем, рекомендую, авторы медиа очень постарались и о детях действительно думали, чтобы им было интересно.
Официальный сайт
https://souzmultpark.ru/
Источник: Шакко
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