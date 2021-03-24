Мнение: Детский парк про героев советских мультфильмов открылся на ВДНХ

Вчера нас, журналистов, водили показывать новый детский аттракцион – "Союзмультпарк", который открылся на ВДНХ в павильоне №7 ("Семена"). Это если свернуть с главной аллеи влево совсем недалеко.

Выкладываю свои фотографии. Вообще я по подобным заведениям не хожу, поэтому сравнивать не знаю с чем. Но мне вот лично, девочке старше 5 лет, достаточно понравилось. Было много детей в группе, настоящих, они были в реальном восторге.

Вот сам павильон, он построен в 1978 году и очень стильный, если понимаете в модернизме. Хорошо, что не стали как-то сильно переделывать или вообще сносить.

Прямо при входе стена для селфи.

Главное внутреннее пространство (видимо, где во времена "Семен" шла самая масштабная торговля, в том числе ростовыми саженцамеи), занята двумя экранами, стоящими друг напротив друга. На них проецируются разные истории. На этом кадре, например, "Маугли" —

Ходить среди этого — фантасмагорично.

Селфи, не удержалась.

А вот в этом варианте туда же проецируют "живые" краски. Эти узоры самопрограммируются, в зависимости от того, кто попадает на них. Ты идешь, а за тобой вдруг вырастает волна основного цвета твоей одежды. Или любого другого цвета. Как будто пресловутое чтение ауры, но только в реальном мире.

Детям и это очень понравилось. Детям, собственно, там понравилось все.

Главная проблема, что павильон-то не очень большой, и пускают посетителей ограниченными группами, по сеансам, насколько я поняла. Ждать полчаса, если не попал.

Сбоку там вот такой домик, засев в который ребенок может программировать, что на нем покажется

Аттракционов немного, всего 18, но мне они оказались очень тщательно продуманными. Мне понравилось, что они не на игру с плюшевыми маскотами, а на включение ребенка в мир мультика, чтобы он сам мог стать творцом, или персонажем.

Я не буду описывать каждый аттракцион. Вот здесь, на балконе — как бы "лаборатория".

Дети раскрашивают ч/б прорисовки мультиков.



Потом это кладется вот в такой аппарат, и фигурка персонажа на большом экране внезапно начинает действовать не в привычных цветах, а именно в тех, какими решил его раскрасить ребенок. (На этом фото еще не запущено).

Еще один аттракцион: сценки из знаменитых мультиков.

И прилагающиеся к ним планшеты.



Дети что-то азартно с ними стали делать. Я в борьбу за обладание планшетом не рискнула вступить.

Напротив этих экранов можно двигаться — и управлять персонажем, играя.

Вот тут девочка в восторге от "Золотой антилопы".

Здание оформлено тематически. Кое-где вот такие штуки, они голографические, что фотография конечно не передает.

Есть место, где по крышам (мягким) можно вместе с Карлсоном погоняться за ворами!





Видите тут в углу бочку с гигантскими карандашами? Они классные!







А тут надо прыгать, и происходит всякое.

Зал, посвященный "Ежику в тумане"

Есть простоять там достаточное время, он преображается в волшебное звездное небо.

Есть комната вот про него.

На уровне пола там маленький лаз (для детей), чтобы они проверили, что в отличие от Винни-пуха там не застрянут. В домике Кролика дети попадают еще в какой-то интерактив.

Есть такой "кинозал", а еще полностью сферический, он на фото не получился у меня.

Есть и совершенно обычный кинозал, где показывают свежие короткометражки "Союзмультфильма".

Какая-то очень загадочная штука.

Это зал Снежной королевы. Кристаллы мелодично звенят и создают прекрасную музыку — если до них дотрагиваться. Это чтобы расколдовать.

Не все сняла, не все запомнила.

Дети, в общем-то, залипают на каждом шагу. Павильон имеет всего три этажа, и аттракционов не так уж много. Но сенсорная перегрузка у мелких оказывается большой.

Это комната про "Тайну третьей планеты".



Она же, чуть позже.

Отдельный ряд кабинок – для творения реальности с помощью надеваемых масок и перчаток.

Там много таких вот штук, которые внезапно напомнили выставку П. Отдельнова в "Триумфе".

Дальше будет просто дизайнерское оформление советского здания.



Дух здания 1970-х, мне кажется, удалось сохранить. Тем более, что эталонные мультики-то недалеко от того времени ушли.

Просто оформление лестницы.



Под той же лестницей внизу.

Коридор напротив туалета.

Другая лестница.

В общем, рекомендую, авторы медиа очень постарались и о детях действительно думали, чтобы им было интересно.

Официальный сайт

https://souzmultpark.ru/